Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков стал кандидатом в совет директоров КамАЗа, следует из материалов компании.

Совет директоров КамАЗа состоит из 11 человек, а всего было выдвинуто 12 кандидатов. Среди новых кандидатов фигурирует Анатолий Сердюков.

Акционеры компании переизберут совет директоров 23 июня на общем годовом собрании.

В феврале 2017 года правительство России выдвинуло Сердюкова кандидатом в совет директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК).

С 2007 по 2012 год Анатолий Сердюков являлся министром обороны Российской Федерации. В 2014 году назначен на должность советника первого заместителя генерального директора госкорпорации "Ростех". С 2015 года является индустриальным директором Авиационного комплекса "Ростеха". Также вошел в совет директоров АО "Вертолеты России".

Анатолий Сердюков родился в 1962 году. В 1984 году окончил Санкт-Петербургский торгово-экономический университет по специальности "Экономист". В 2001 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "Юриспруденция". Является доктором экономических наук.

Группа компаний КамАЗ – крупнейшая автомобильная корпорация России. Входит в госкорпорацию "Ростех". На начало февраля 2017 года на автомобильном заводе КамАЗа собрано более двух миллионов 208 тысяч готовых автомобилей с начала выпуска (16 февраля 1976 года). Уставный капитал КамАЗа составляет 35,36 миллиарда рублей.

