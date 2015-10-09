Форма поиска по сайту

09 октября 2015, 15:40

Экономика

Chevrolet Camaro "скрестили" с внедорожником и броневиком

Фото: ruefferperformance.com

Немецкая студия Rüffer Performance, занимающаяся тюнингом автомобилей, придумала новую внешность для Chevrolet Camaro.

После прокачки спорткар выглядит как полноценная единица военной бронетехники, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Для хорошей проходимости автомобиль оснастят громадными колесами, а скорость даст 6,8-литровый двигатель V8 мощностью 750 лошадиных сил.

Пока что автомобиль есть только в виде проекта, но мастера прокачки отмечают, что они готовы изготовить этого монстра на заказ.

Автомобиль явно подойдет для поклонников постапокалиптической литературы и кинематографа, а также всем, кто ожидает вторжения зомби.

В столице, впрочем сейчас в моде другой тренд. Автомобили предпочитают не поднимать над землей, а наоборот занижать. Тренд получил название Stance (в переводе с англ. "посадка").

Прокачанные в соответствии с модой автомобили имеют низкую посадку и отрицательный развалом колес (то есть верх колес у такой машины наклонен к центру).

бизнес Chevrolet Camaro тюнинг

