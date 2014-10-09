Неделя интернета пройдет на одной площадке с выставкой технологий Softool

Фото: riw.moscow

Два крупных события отечественной IT-отрасли - Неделя российского интернета RIW 2014 и выставка информационных технологий и коммуникаций Softool 2014 - пройдут с 12 по 14 ноября на одной площадке. В "Экспоцентре" соберутся более 20 тысяч экспертов в области IT.

Объединенная экспозиция выставок составит более 10 тысяч квадратных метров.

"Наши общие ценности, такие как стремление к инновациям и постоянная работа над развитием российской IT-отрасли, дают возможность нашим мероприятиям объединить усилия", - рассказал заместитель директора Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников.

В свою очередь директор выставки Softool Никита Мищенко отметил, что "симбиоз мероприятий позволит усилить эффект от участия и для экспонентов, и для посетителей".

RIW и Softool помогут осветить все сферы современной российской IT-отрасли. На объединенной выставке профессионалы обменяются опытом, а также поделятся друг с другом новейшими разработками.

Softool покажет платформы для граждан, мобильные приложения и большие данные. RIW 2014 же сфокусируется на профессиональном интернет-бизнесе, медиа и телекоммуникациях.

Напомним, RIW пройдет в Москве в седьмой раз. В прошлом году конференцию посетили около 15 тысяч человек, на ней обсуждались актуальные темы интернет-индустрии: реклама, электронная коммерция, технологии, веб-разработка, мобильные технологии. Ведущие интернет-компании представили на выставке более 70 экспонатов.

Softool проводится с 1990 года. За 25 лет проект стал одним из самых больших и влиятельных в Европе национальных выставок информационных технологий.

