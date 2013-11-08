Правительство Москвы и Microsoft вместе поддержат стартапы

Фото: ИТАР-ТАСС

Компания Microsoft и Центр инновационного развития при правительстве Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки стартапов и создания новых возможностей для молодых предпринимателей в столице.

Как сообщает пресс-служба столичного правительства, Microsoft стала первой из числа лидеров мирового IT-рынка компанией-партнером Московской программы инкубирования технологий.

"Правительство Москвы реализует государственную целевую программу развития инновационного предпринимательства. Привлечение опыта и экспертизы Microsoft существенно расширяет возможности профессионального роста и развития навыков для начинающих предпринимателей, получения ими дополнительного образования, а также предоставляет свободный доступ к передовым глобальным технологиям", — отметил генеральный директор Центра инновационного развития столицы Константин Фокин.

В рамках соглашения Microsoft обязуется осуществлять консультационную поддержку молодых предпринимателей и помогать членам API в привлечении финансирования, а также грантов фонда посевного финансирования Microsoft.

На сегодня уже четыре стартапа получили гранты фонда. Два из них являются резидентами API Moscow.

Площадка API Moscow была создана в рамках московской программы инкубирования технологий Центром инновационного развития при правительстве Москвы. Она предоставляет стартаперам место для работы, так называемый коворкинг, и участвует в организации обучающих мероприятий.