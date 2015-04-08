В столице пройдет презентация выставленных на аукцион помещений ЦУМа

Фото: ТАСС/Игорь Зарембо

9 апреля в столице пройдет презентация (Road Show), посвященная продаже помещений ЦУМа общей площадью 19 тысяч квадратных метров и 100 процентов ООО "ЗИЛ Юг".

В ходе мероприятия столичные власти расскажут о составе объектов, их инвестиционной привлекательности, а также порядке и условиях участия в торгах.

Напомним, власти Москвы планируют выставить на продажу южный участок ЗИЛ площадью 109,9 гектара.

На южной территории ЗИЛ планируется возвести жилой квартал общей площадью 1 миллион квадратных метров, а также школы на 11 тысяч мест, детские сады на 3,5 тысячи мест, поликлинику на 440 посещений в сутки, а также учреждения дополнительного образования, многофункциональные центры и торгово-развлекательные объекты.

Кроме того, ранее сообщалось, что на аукцион будет выставлена треть площадей ЦУМа. Новый владелец 19-ти тысяч квадратных метров площадей станет известен 30 апреля. Сейчас это нежилое здание и помещения, неразделимо связанные общим пространством и единой крышей.

Стартовая цена контракта 4,3 миллиарда рублей, то есть цена квадратного метра ЦУМа будет начинаться от 230 тысяч рублей.