Вторичные квартиры перестали покупать в столице

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Рынок вторичного жилья в столице продемонстрировал худшие показатели, как минимум за 11 лет, сообщает пресс-служба Инком-Недвижимости. В октябре 2016 года традиционного увеличения активности покупателей аналитики не обнаружили. Показатели актуального и потенциального спроса на рынке стали минимальными за всю историю наблюдений с 2005 года.

Октябрь традиционно считается месяцем, когда покупатели проявляют активный интерес к недвижимости, обычно по количеству звонков и консультаций он уступает только "горячему" сезону – с февраля по апрель. Однако в 2016 году октябрь по этому показателю оказался даже хуже периода летних отпусков. Опередил он только май и то лишь на четыре процента.

Купле-продажей квартир интересовались на 22,5 процента меньше клиентов, чем за аналогичный период в 2015 году. Количество договоров по предоплате снизилось за год на 23 процента. Специалисты компании отмечают, что в 2015 году, несмотря на кризис, октябрь был одним из лучших месяцев на рынке.

При этом объем предложения в прошлом месяце вырос на 5,8 процента по сравнению с сентябрем 2016 года, а за девять месяцев количество выставленных на продажу квартир выросло на 0,2 процента.

Больше всего жилья на продажу находится в центре города – 15,9 процента всех предложений. На втором месте Западный округ – 13,2 процента, за ним следует САО – 10,8 процента. Примерно одинаковое количество жилья предлагают на востоке, юго-востоке, северо-востоке и юге города – чуть более 10 процентов в каждом округе. Чуть меньше предложений в СЗАО – 7,7 процента. Минимальное количество квартир продают в Зеленограде – 0,3 процента предложений на рынке.

Чаще всего горожане хотят продать двухкомнатные квартиры – 33 процента объектов, на втором месте – жилье с тремя комнатами (29,4 процента), "однушек" на рынке почти 25 процентов. Остальное – квартиры с четырьмя и более комнатами.

Объекты представленные на рынке часто имеют низкие потребительские характеристики, отметил директор департамента вторичного рынка Инком-Недвижимости Сергей Шлома. Речь идет о жилье в устаревшем фонде и о "сталинках" в спальных районах. Такие квартиры часто не удовлетворяют покупателей, продать их удается лишь при снижении цены на десять и более процентов по сравнению со средней рыночной. Больше всего продающегося жилья находится в панельных домах – 47,1 процента, на втором месте кирпичные дома – почти 29 процентов, а на третьем монолитные – более 11 процентов.

По оценкам специалистов ИНКОМ-Недвижимости, в настоящее время в процессе купли-продажи фактически участвуют не более 20 процентов экспонируемых в сегменте вторичного жилья объектов. Остальные лоты – переоцененные предложения и виртуальные дубли. Реальный шанс быть проданными сегодня имеют 20 квартир из 100 представленных к реализации – в большинстве случаев те объекты, владельцы которых готовы грамотно работать с ценой.

Средняя стоимость квартиры на московском вторичном рынке жилья в октябре составила 182,3 тысячи рублей за квадратный метр, что на один процент ниже, чем в сентябре 2016 года и на 2,3 процента меньше, чем за прошедшие десять месяцев. По сравнению с октябрем 2015 года цена снизилась на 3,7 процента.

Фото: пресс-служба компании "Инком-Недвижимость"

Средняя цена предложения, выраженная в долларовом эквиваленте, составила по итогам октября 2912 долларов за квадратный метр, увеличившись на два процента относительно сентября и на 8,7 процента с начала 2016 года.

Если рассматривать отдельные сегменты жилья, то цена квартиры класса эконом составляет примерно 159,7 тысяч рублей за квадратный метр, комфорт – 178,7 тысяч рублей за квадратный метр, а премиум – 262,6 тысяч рублей за квадратный метр.

Самым дешевым предложением на вторичном рынке жилья в пределах МКАД в октябре стала однокомнатная квартира площадью 20 квадратных метров на четвертом этаже пятиэтажного кирпичного дома на улице Холмогорской. Цена предложения: 3,2 млн рублей. Дороже всего стоит трехуровневый шестикомнатный пентхаус с отдельным входом и панорамными видами в семиэтажном доме на Большой Никитской улице. Общая площадь объекта – 750 квадратных метров. В пентхаусе есть две открытые террасы. Здание, где расположен объект – часть ансамбля доходных домов, построенного в начале XX века. Ориентировочная стоимость предложения в российской валюте: 569,2 млн рублей.

Квартиры в монолитных домах стоят больше всего – 238,3 тысячи рублей за квадратный метр, на втором месте "сталинские" дома – 226,7 тысячи рублей за квадратный метр. Жилье в кирпичных зданиях можно приобрести в среднем за 203,2 тысячи рублей за квадратный метр, в блочных и панельных – за 169,6 и 161,3 тысячи рублей за квадратный метр соответственно.

Абсолютное большинство квартир в итоге продают со скидкой. Доля продаж с дисконтом в октябре 2016 года составила 83 процента, а средний размер скидки – 8,6 процента. Охотно идут на сделки с покупателями лишь 20 процентов всех продавцов, заявил Сергей Шлома.

Фото: пресс-служба компании "Инком-Недвижимость"

При этом квартиры, выставленные на продажу, довольно долго не находят своих покупателей. Средний срок экспозиции объектов на московском вторичном рынке жилья в октябре составил 86 дней – на три дня больше, чем в сентябре. Этот показатель аналитики называют крайне высоким, длительность экспозиции за 10 месяцев 2016 года выше, чем в период с 2012 по 2015 год включительно на 21 процент.