Около 600 предприятий города смогут получить статус приоритетного инвестпроекта

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Около 600 столичных предприятий смогут получить статус инвестиционных приоритетных проектов, сообщил глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

"На сегодняшний момент наша оценка – где-то до 600 предприятий потенциально могут претендовать на получение этих статусов. Мы оценивали, это примерно 20 процентов от тех крупных и средних предприятий, которые владеют земельными участками и активно развиваются. Всем остальным предприятиям нужно будет обновить инвестиционные планы", – цитирует Решетникова Агентство "Москва".

Глава департамента экономической политики также отметил, что пока власти обсуждают критерии зарплаты на предприятиях, при которой можно будет претендовать на льготы от города. "Пока мы остановились на текущем уровне заработной платы минус 10%. Это то, что сейчас обсуждается", – подчеркнул Решетников.

Поддержка инвесторов в Москве

Кроме того, для ряда отраслей город может сделать некоторые послабления.

Ранее Мосгордума приняла закон об инвестиционной политике и поддержке субъектов инвестиционной деятельности. Так, поддержку смогут получить не только новые, но и действующие и эффективно работающие предприятия столицы. Предполагается, что они смогут получить статус промышленного комплекса и получат льготы по земельному налогу и налогу на имущество организаций. Таким образом, уровень налоговой нагрузки для них снизится на 10 процентов.

Статус "инвестиционных приоритетных проектов" могут получить проекты, отвечающие следующим критериям:



создание новых высококвалифицированных рабочих мест;

вложение определенного объема инвестиций;

реализация проекта в одной из приоритетных отраслей экономики города (фармацевтика, IT, социальная сфера, транспорт);

создание производств, направленных на выпуск продукции в рамках импортозамещения;

реорганизация и модернизация действующих производств, обеспечивающая повышение эффективности использования городских территорий.

Срок действия статуса – 10 лет. Все инвестиционные приоритетные проекты не будут платить налог на имущество организаций, а также получат льготу в 10 проценнтов от начисленного земельного налога. Также будут даваться послабления по налогу на прибыль организаций (ставка понижается с 18% до 13,5%).

Помимо этого, проекты получат льготы по уплате аренды за земельные участки или плате за изменение вида разрешенного использования участка. Таким проектам также могут дополнительно предоставить льготы в виде субсидирования процентных ставок по кредитам, гарантий по привлеченным заемным средствам и предоставления земельного участка без торгов.