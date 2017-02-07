Форма поиска по сайту

07 февраля 2017, 13:54

Экономика

"Мослекторий" покажет, как старые вещи обретают новую жизнь на "Свалке"

8 февраля в Бизнес-инкубаторе Высшей школы экономики выступят основатели проекта Svalka.me Алексей и Ирина Баринские. Они расскажут, как превратить идею в бизнес, правильно сделать рекламу и раскрутить проект.

Svalka.me – благотворительный проект. Его участники за небольшое вознаграждение забирают у людей старые и ненужные вещи. Специалисты приводят хлам в порядок и отправляют на продажу. Проект сотрудничает с Добро.mail.ru, и 70 процентов чистой прибыли идет на благотворительность. Подробнее о Svalka.me читайте в нашем репортаже.

Трансляцию лекции смотрите на сайте "Мослекторий" 8 февраля в 18:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

