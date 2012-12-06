Международный форум "Транспорт России" проходит в Москве

6 декабря в "Гостином Дворе" начал работу международный форум "Транспорт России" в рамках "Транспортной недели – 2012".

Мероприятие собрало лучших представителей транспортной отрасли. В первый день форума эксперты обсудили проблемы и перспективы для Москвы до 2020 года. В частности, говорили о программе развития железнодорожных перевозок, улучшения движения в центре города, строительстве дорог.

Особое место в обсуждении заняло планируемое изменение радиально-кольцевой структуры столичных дорог. Основная цель этих перемен – снизить трафик в центре города.

Также в "Гостином Дворе" открылась выставка "Транспорт России", которую может посетить каждый желающий.