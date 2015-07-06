Численность и плотность населения в Москве посчитают по телефонам

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Плотность, численность и динамику перемещения москвичей и гостей столицы посчитают по телефонам. Cоответствующий тендер объявил департамент информационных технологий.

Для подсчета будут использовать данные сотовых операторов. Всего в техзадании 11 параметров:

Изменение численности населения . Считается по количеству абонентов в определенном районе в течение месяца.

. Считается по количеству абонентов в определенном районе в течение месяца. Изменение плотности населения . Считается по количеству абонентов, которые находятся на заданной территории в каждый временной интервал (полчаса).

. Считается по количеству абонентов, которые находятся на заданной территории в каждый временной интервал (полчаса). Динамика перемещения населения . Считается по количеству абонентов, переместившихся из одной территориальной единицы в другую.

. Считается по количеству абонентов, переместившихся из одной территориальной единицы в другую. Матрица корреспонденции дом-работа – это количество абонентов, которые живут и работают в определенной паре районов.

– это количество абонентов, которые живут и работают в определенной паре районов. Загрузка метрополитена . Количество абонентов, которые пользуются услугами Московского метрополитена.

. Количество абонентов, которые пользуются услугами Московского метрополитена. Матрица изменения места проживания – количество человек, первый месяц проживающих в одном месте, а второй месяц – в другом.

– количество человек, первый месяц проживающих в одном месте, а второй месяц – в другом. Динамика перемещения дачников – суточные и недельные изменения численности дачников отдельных районов Москвы и области.

– суточные и недельные изменения численности дачников отдельных районов Москвы и области. Трудовая маятниковая миграция – количество абонентов, работают в столичном регионе, но проживают в других субъектах РФ.

– количество абонентов, работают в столичном регионе, но проживают в других субъектах РФ. Продолжительность поездок : время, необходимое абонентам для совершения поездки между определенной парой районов.

: время, необходимое абонентам для совершения поездки между определенной парой районов. Транзитные потоки : количество абонентов, которые совершают поездки через территорию Москвы.

: количество абонентов, которые совершают поездки через территорию Москвы. Зоны притяжения – станции метро : места проживания и работы абонентов, входящих или выходящих из метро на определенных станциях.

Все подсчеты будут проводиться в течение двух лет. По данным департамента инофрмационных технологий, на основе итогов исследования можно будет оптимизировать работу различных сфер городской жизнедеятельности. Максимальная стоимость контракта – 436 миллионов рублей.

Год назад m24.ru сообщало о том, что власти выявят реальное население Москвы по сотовым телефонам. Город получит обезличенную информацию о передвижениях сотовых абонентов. По словам экспертов, это позволит выявить реальное население Москвы.

Тогда сообщалось, что у столичных властей большие планы на использование данных о передвижениях сотовых абонентов. С их помощью планируется, в частности, моделировать транспортные потоки и прогнозировать пробки.

Например, технология Floating Сar Data (FCD, англ. "данные с автомобиля в потоке") определяет интенсивность дорожного движения, исходя из того, сколько сотовых абонентов находится на трассе. Также чиновники хотят иметь данные о пассажиропотоках в метро, в том числе, и для того, чтобы информировать москвичей о загруженности подземки.