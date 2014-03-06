Бизнес-мама: как совместить карьеру и счастливое материнство

Молодые мамы получат гранты от правительства на развитие бизнеса

Добиться карьерного успеха и при этом стать любящей матерью - миф или реальность? M24.ru расскажет о женщинах, которые успешно совместили свою трудовую деятельность и счастливое материнство.

Одновременно работать и воспитывать детей порой проблематично: малыш требует внимания, заботы, а работа отнимает последние силы. Времени на простое семейное счастье катастрофически не хватает. Поэтому все чаще женщины задумываются о работе на дому и о собственном деле.

На днях стало известно, что бизнесвумен, воспитывающие детей, смогут получать гранты от правительства. Сейчас эта идея прорабатывается в кабинете министров. По словам вице-премьера Ольги Голодец, если женщина работает на себя, например, занимается переводами, шьет, оказывает парикмахерские услуги на дому, то государство поможет ей грантом на первом этапе.

Речь идет о сумме до 400 тысяч рублей. Запустить такую программу планируют уже в этом году.

Предложение очень привлекательно, однако и без этих нововведений в России успешно стартуют все новые и новые проекты, запущенные молодыми мамами.

Еще 10 лет назад преподаватель английского языка Татьяна Бакальчук поняла, что найти время на посещение магазина женщине, занятой детьми и семьей, практически невозможно. Поэтому, если "ты не идешь в магазин, пусть магазин идет к тебе". Амбициозная Татьяна стала заказывать одежду из Германии и перепродавала вещи клиентам. Так появился, пожалуй, самый популярный интернет-магазин одежды Wildberries.ru.

С тех пор в семье Бакальчук появилось еще двое детей. Сейчас на сайт Татьяны ежемесячно заходят порядка 12 млн человек и делают более 350 000 заказов.

Основательница компании Mamanonstop, которая производит и реализует одежду в стиле family look, Евгения Лазарева когда-то тоже с помощью бизнеса начала решать свои личные проблемы. А потом она стала помогать справляться с аналогичными трудностями и другим людям. Так и зародился ее проект.

"Для меня это не первый опыт своего дела, но самый сложный и самый любимый. Он максимально гармоничен моему активному образу жизни, а также материнству. До этого я длительное время работала в крупном банке и пришла к предпринимательству вполне осознанно, это была логичная ступенька в развитии", - заявила она в интервью "СКБ Контур".

Теперь Евгения намерена сделать бренд "Маманонстоп" социальным, который объединял бы проекты и творчество "мамнонстоп" или бизнес-мам.

Фото: ИТАР-ТАСС

Другая бизнес-мама Анастасия Сайберт является учредителем и директором ремонтно-строительной организации. Сидя дома с ребенком, она начала искать подработку, удаленно вела бухгалтерию, потом поняла, что не хочет "работать на дядю". Женщина стала самостоятельно искать заказы на ремонт квартир, офисов, появились первые заказы. Успешно написанный бизнес-план помог Анастасии получить грант на развитие бизнеса, после чего у нее получилось открыть строительную фирму.

Анастасия считает, что совместить предпринимательство и материнство вполне возможно. Главная бизнес-задача - спланировать деятельность и распределить обязанности между подчиненными, а главная задача женщины - материнство.

Как правило, все бизнес-мамы начинают собственное дело на дому: вышивают, готовят, пишут, отвечают на звонки... Затем из простого хобби и потенциальной идеи у них получается "сколотить" свою компанию, достаточно стабильную и имеющую постоянных клиентов.

Все эти женщины не побоялись ни кризиса, ни возможных потерь. Именно дети вдохновили их на создание собственного бизнеса. Кто знает, может, если бы не их малыши, мы никогда так и не увидели бы интересные бизнес-проекты.