Товары из-за рубежа будут проверять тщательнее

Товары из интернет-магазинов разделят

Зарубежные интернет-покупки будут тщательнее проверять: под это попадут товары от тех магазинов, кто не зарегистрировался в России как налоговый агент, передает телеканал "Москва 24".

С такой инициативой выступила Ассоциация компаний интернет-торговли, это обсуждается в рамках предложения обязать зарубежные online-магазины платить НДС в России. "Оказалось, что такой огромный поток (150 миллионов посылок) возник всего за пять лет. Каждый год это количество удваивалось. И вот за пять лет мы имеем новую реальность. А эту новую реальность нужно совершенно по-другому регулировать", – считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров.

Нововведение собираются ввести для поддержки российских магазинов: их единственное конкурентное преимущество – быстрая доставка – уже не работает, считают эксперты, а потребителей сейчас интересует исключительно низкая цена. Президент Союза русских байеров Елена Бугранова отметила, что "люди больше стали смотреть на онлайн-торговлю со скидками, аутлеты. Они процветают сейчас достаточно активно по сравнению с новыми коллекциями, которые продаются без скидок".

При этом конечная стоимость, как ожидается, вырастет: 18 процентов в бюджет с каждой покупки продавцы, скорее всего, будут брать из кошелька покупателя. Директор по развитию в России китайского интернет-магазина Марк Завадский подчеркнул, что "цены от этого упасть не смогут. Разумеется, продавцу придется включать этот дополнительный налог, если, конечно, он будет реализован".

В прошлом году объем рынка интернет-торговли в России вырос на 16 процентов в рублях и составил 650 миллиардов, пятая часть из них пришлась на трансграничные покупки. Они растут сегодня в два раза быстрее, чем покупки в российских магазинах.

Ожидаемая выгода для бюджета от введения НДС будет не меньше 60 миллиардов рублей. Предполагается, что именно такую сумму общей сложности заплатят иностранные интернет-продавцы.