Победителей премии "Бизнес-Успех" назвали в столице

Фото: ИТАР-ТАСС

Стали известны имена победителей конкурса "Бизнес-Успех". Презентация проектов состоялась в среду, 5 марта, в рамках форума "Территория бизнеса – территория жизни".

Одним из первых премию получил председатель собрания резидентов особой экономической зоны "Зеленоград" Дмитрий Сапрыкин, сообщил в Twitter руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Комиссаров.

В номинации "Международная молодежная премия в области предпринимательства" победила Александра Пимоненкова из Новосибирска с проектом "ПрачечнаяБабаШура".

В номинации "Лучший проект в сфере торговли и услуг" победил Константин Урванцев из Барнаула с проектом "Мобильный планетарий".

В номинации "Лучший проект в сфере электронной коммерции" победил Федор Жерновой из Белгорода с проектом "ООО "Фабрика информационных технологий".

В номинации "Социально ответственный предприниматель" победила Гюзель Купаева из Казани с проектом "Компания "Эстет-студия".

В номинации "Лучший проект" победил Павел Спичаков из Владимира с проектом "Бренд Latio".

В номинации "Народный предприниматель" победила Юлия Горбулина из Курска с проектом "Центр креативной психологии "Новая высота".

В номинации "Народный предприниматель" победил Костамукшский городской округ республики Карелия.

В номинации "Я бизнесмен" победила Евгения Белова из Долгопрудного с проектом "Детский оздоровительный центр "Здравствуй".

Напомним, за победу боролись 11 кандидатов из разных городов и регионов России - Москвы, Тюмени, Новосибирска, Барнаула, Белгорода, Владимира, Екатеринбурга и других.

Профили проектов финалистов - самые разные, от продажи автомобильных шин до производства синтетических веревок. Деятельность предпринимателей оценило компетентное жюри, в состав которого вошли руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Комиссаров, ректор московской школы "Сколково" Андрей Шаронов, а также инвесторы и представители коммерческих банков.

Отметим, что конкурс среди предпринимателей проводился уже в третий раз. В течение года поступило 1 300 заявок из более 10 регионов России. С этого года премия "Бизнес успех" получила статус национальной.