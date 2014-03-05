Московская компания вошла в десятку лучших бизнес-проектов России

Фото: ИТАР-ТАСС

Компания молодого московского предпринимателя Сергея Гвоздовского вошла в десятку лучших бизнес-проектов России. Она стала финалистом конкурса "Бизнес-Успех". Презентация проектов состоялась сегодня, 5 марта, в рамках форума "Территория бизнеса – территория жизни".

Гвоздовский представил свою компанию "Бэмби Центр" по оптовым продажам отечественной брендовой одежды для детей на территории России и Белоруссии. Помимо него за победу будут бороться еще 10 кандидатов из разных городов России – Тюмени, Новосибирска, Барнаула, Белгорода, Владимира, Екатеринбурга и других.

Еще одним претендентом на звание лучшего стал Владимир Маслов из Московской области, представляющий компанию по продаже одежды "Носи свое". В целом, профили проектов финалистов – самые разные, от продажи автомобильных шин до производства синтетических веревок.

Оценивало деятельность предпринимателей компетентное жюри, в состав которого вошли: руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Комиссаров, ректор московской школы "Сколково" Андрей Шаронов, а также инвесторы, представители коммерческих банков и другие.

Награждение победителей состоится уже сегодня вечером. Среди номинаций – "Молодежная премия в области предпринимательства", "Лучший проект в сфере торговли и услуг", "Лучший производственный проект" и другие.

Отметим, что конкурс среди предпринимателей проводится уже в третий раз. В течение года поступило 1 300 заявок из более 10 регионов России. С этого года премия "Бизнес успех" получила статус национальной.