К чему может привести смена владельца крупнейшей сети аптек России

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Компания Palesora Limited, которой принадлежат аптеки премиум-класса A.V.E., до конца октября станет владельцем крупнейшей аптечной сети "36,6". Совет директоров "Аптечной сети 36,6" 4 сентября одобрил цену, предложенную представителями Palesora Limited за акции сети. По мнению эксперта фармрынка, сделка приведет к закрытию многих торговых точек "36,6".

О сделке сообщили в четверг "Ведомости". В июле 2014 года Palesora Limited уже приобрела 51 процент акций "Аптечной сети 36,6". Теперь владельцы сети сообщили о продаже оставшихся 49 процентов акций по цене 14,5 рубля за акцию. Таким образом до конца октября 100 процентов акции "36,6" перейдут к новым хозяевам.

Информация о будущем слиянии появилась еще 28 ноября 2013 года: крупнейшие акционеры ОАО "Аптечная сеть 36,6" Артем Бектемиров, Сергей Кривошеев и фонд Hi Capital сообщили о соглашении, достигнутом с владельцами сети A.V.E. Для завершения сделки требовались согласования регулирующих органов. Планировалось, что "36,6" останется головной компанией будущей группы. Операционный контроль в объединенной компании должен был осуществлять менеджмент A.V.E.

Аптечные сети Компания "36,6" появился в 1991 году, хотя изначально занималась оптовыми поставками лекарств. Розничным бизнесом компания занялась в 2001 году, а в 2003 появился бренд "Аптечная сеть 36,6". До 2008 года компания активно вела активную экспансию в регионах. Но кризис 2012 года сильно подорвал финансовые показатели ритейлера: если в 2009 году у него было более 1000 аптек, то к 2013 осталось только 600 с небольшим точек, остальные пришлось продать или закрыть. К концу года было принято решение об объединении с сетью A.V.E. Компания "36,6" появился в 1991 году, хотя изначально занималась оптовыми поставками лекарств. Розничным бизнесом компания занялась в 2001 году, а в 2003 появился бренд "Аптечная сеть 36,6". До 2008 года компания активно вела активную экспансию в регионах. Но кризис 2012 года сильно подорвал финансовые показатели ритейлера: если в 2009 году у него было более 1000 аптек, то к 2013 осталось только 600 с небольшим точек, остальные пришлось продать или закрыть. К концу года было принято решение об объединении с сетью A.V.E. Если "Аптечная сеть 36,6" делала ставку на массового клиента, стремясь обеспечить ему широкий выбор, то стратегия A.V.E. иная: эта сеть позиционирует себя в luxury-сегменте. Компания создана в мае 2011 года , в сентябре 2012 объединилась с московской сетью "Горздрав" и сейчас владеет примерно 260 магазинами.



По мнению Давида Мелик-Гусейнова, директора компании Cegedim Strategic Data, которая занимается изучением рынка здравоохранения, A.V.E. по сути уже владеет офисами и всеми аптечными точками "36,6", так что сегодняшняя сделка – технический момент. "У 36,6 долго были не очень хорошие финансовые показатели и с долговой нагрузкой они так и не справились". Компании практически уже не существует: остался только бренд и какие-то обязательства перед партнерами, а весь операционный менеджмент уже лежит на плечах у A.V.E.

По словам Мелик-Гусейнова, ситуация достаточно необычная для фармацевтического рынка: "Развивающаяся компания, не занимающая верхние строчки в десятке лидеров, нашла финансовые ресурсы и приняла волевое решение о покупке компании №1. Такие сделки происходят не часто".

"Купив такой актив, как "36,6", A.V.E. попытается избавиться от неликвидных позиций, то есть от лишних торговых точек. – предположил Давид Мелик-Гусейнов. – Ведь компания "36,6" быстро возглавила рейтинг ведущих аптечных сетей, потому что скупала много региональных активов". Зачастую выяснялось, что новая покупка приносит убытки. "Возможно, собственники не задумывались о прибыли: их стратегия заключалась в том, чтобы быстрее занять определенную долю рынка, создать крупный актив и быстро его продать. Тем более что западные фармацевтические ритейлеры были готовы к таким покупкам. Но мы видим, что эта стратегия не сработала, и сеть была куплена гораздо меньшим по объему и оборотам оператором".

Как сообщали ранее представители сети "36,6", оба бренда сохранятся, ведь при наличии аптек разного формата проще занять все ниши фармацевтического розничного рынка. Представители сети "36,6" выразили надежды, что новая компания сможет стать крупнейшей сетью по продаже лекарств в России.