Экспорт российского газа в Европу вырос на 15 процентов с начала 2017 года, сообщает ТАСС.

Как доложил Владимиру Путину глава "Газпрома" Алексей Миллер, с начала 2017 года Россия поставила в Европу 8,6 миллиардов кубических метров газа.

Миллер отметил, что рост спроса подтверждает намерение компании организовать новые крупные газотранспортные проекты.

Ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявлял, что экспортная цена на газ в ЕС в 2017 году может составить 180–190 долларов за тысячу кубометров. Средневзвешенная цена поставок в страны СНГ и Балтии в 2016 году составила 152 доллара за тысячу кубометров.