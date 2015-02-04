Москва продала часть "золотого острова" в центре

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Власти Москвы нашли покупателя на участок размером три гектара, расположенный напротив Кремля на Софийской набережной (так называемый "золотой остров"), пишет газета "Ведомости".

По информации издания, застройщиком "золотого острова" станет, скорее всего, столичный девелопер Capital Group. Арендаторы участка - компании "Каменный мост" и "Кремлин сайт" - переуступят права на землю фирме "Миттен", которая принадлежит кипрской Baisse Ltd. Последняя, в свою очередь, связана с Capital Group, отмечают собеседники газеты.

В Capital Group отказались от комментариев по поводу публикации "Ведомостей". Получить комментарий в Москомстройинвесте на данный момент M24.ru не удалось.

Золотой остров Золотой остров - практически искусственно созданный остров на Москва-реке, который возник в 1783 году при создании обводного канала после очередного наводнения. На острове находится основное здание кондитерской фабрики "Красный Октябрь", легендарный Дом на набережной, старое здание Английского посольства и т.д. Золотой остров - практически искусственно созданный остров на Москва-реке, который возник в 1783 году при создании обводного канала после очередного наводнения. На острове находится основное здание кондитерской фабрики "Красный Октябрь", легендарный Дом на набережной, старое здание Английского посольства и т.д. Он находится в Центральном округе в районе Якиманка по адресу: Софийская набережная, владение 4-12, Болотная площадь, владение 14 в 500 метрах от Кремля. Участок занимает порядка 40 гектаров.





Ранее сообщалось, что права на застройку "золотого острова" несколько раз выставлялись на аукцион, но желающих приобрести этот участок не нашлось.

Напомним, будущему хозяину земли напротив Кремля придется отреставрировать все находящиеся на ней памятники архитектуры и оставить пешеходную зону для горожан.

На этой территории планируется построить многофункциональный комплекс, в состав которого войдут апартаменты, торговые объекты, а также помещения общественного питания, административно-офисные помещения и подземная парковка. Ранее сообщалось, что высота возводимых зданий не должна превышать 17,1 метра, а кровля должна быть зеленого или серого цвета. Площадь застройки земельного участка не может превышать 58%.