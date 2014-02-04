Фото: businessweek.com

Новым генеральным директором Microsoft стал индиец Сатья Наделла, сообщается на официальной сайте компании. Ранее эту должность занимал Стив Балмер.

Наделла является одним из "ветеранов" компании Microsoft: он проработал в ней 22 года. Он заявил, что многие компании стремятся изменить мир. "Но очень немногие из них имеют все необходимые для этого элементы: талант, ресурсы и упорство. Microsoft доказала, что у нее есть все три в избытке", - сказал Наделла.

Сатья Наделла стал третьим генеральным директором в истории Microsoft. Первым этот пост занимал один из основателей компании Билл Гейтс. В 2000 году он сложил свои полномочия, и гендиректором стал Стив Балмер. В августе 2013 года Балмер заявил, что покинет эту должность в течение 12 месяцев, передав полномочия преемнику.