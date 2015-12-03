Объем пивных бутылок хотят ограничить одним литром

Объем пластиковых пивных бутылок могут ограничить до одного литра

Объем пластиковых пивных бутылок могут ограничить одним литром, сообщает телеканал "Москва 24".

Такая идея сейчас обсуждается в правительстве. Пивовары выступили против: по их мнению, решение будет равнозначно полному запрету. При этом специалисты отрасли считают, что нет доказательств вреда прежнего вида упаковки.

Еще один минус – потери бюджета, которые в виде недополученных акцизов могут составить 60 миллиардов рублей в год. Кроме того, переоборудование производственных линий под новый объем тары потребует крупных инвестиций.

Ранее Минэкономразвития России выступило в защиту ПЭТ-упаковки для пива. По мнению директора департамента оценки регулирующего воздействия МЭР Вадима Живулина, эта тара не способствует алкоголизации населения.

"Никаких научных обоснований вреда ПЭТ-упаковки на сегодняшний день нет. Оснований утверждать, что она способствует алкоголизации населения также нет", – заявил Живулин.

Напомним, законопроект, предполагающий постепенное ограничение продажи и производства алкоголя в пластиковой таре был единогласно принят в июле прошлого года.

После первого чтения законопроекта европейские пивовары попросили не запрещать в России пластиковую упаковку. В июне прошлого года Генсек союза "Пивовары Европы" Пьер-Оливье Бержерон и председатель Международного пивоваренного союза Энди Тиге направили вице-премьеру Игорю Шувалову письма, где высказались против принятия поправок в закон о регулировании алкогольного рынка.