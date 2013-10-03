Форма поиска по сайту

03 октября 2013, 13:00

Экономика

M24.ru проводит трансляцию с городского бизнес форума Топ-10

Фото: ИТАР-ТАСС

3 октября пройдет открытый городской бизнес-форум для молодых предпринимателей "ТОП-10". В рамках мероприятия сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию дискуссии, посвященной технопаркам, бизнес-инкубаторам, бизнес-акселераторам и коворкингам.

В дискуссии примут участие Дмитрий Швец, коворкинг "Нагатино", Сергей Теплов, технопарк "Строгино", Ольга Хотяшева, бизнес-инкубатор МГИМО, Александр Фузеев, StartHub. Модератор Михаил Захаревич, Центр коммерциализации инноваций.

Начало трансляции в 13.00.

бизнес форумы технопарки ТОП-10 коворкинг прямые трансляции

