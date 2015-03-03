Москва занимает первое место по приросту численности ИП - Решетников

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Столица занимает первое место в России по приросту численности индивидуальных предпринимателей, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента экономической политики и развития города со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова.

Общий прирост численности по итогам 2014 года составил почти 5% (или 218,5 тысяч), причем в целом по стране он составляет -1,3%.

В целом за 11 месяцев 2014 года по сравнению с данными за весь 2013 год число зарегистрированных юридических лиц возросло на 14,5% – с 125,2 тысячи в 2013 году до 143,3 тысячи компаний за 11 месяцев 2014 года.

В то же время количество организаций, прекративших свою деятельность, увеличилось почти на 50% - до 183 тысяч, из которых добровольно ликвидированы 18%.

Ранее M24.ru сообщало, что в 2014 году индивидуальные предприниматели Москвы приобрели более 18 тысяч патентов, что в полтора раза больше, чем в 2013 году. Максим Решетников подчеркнул, что патенты являются самой простой и необременительной формой налогообложения для индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере торговли, бытовых и транспортных услуг, а также аренды недвижимости.

Напомним, владельцев патентов на сдачу жилья планируют освободить от обязательных страховых взносов индивидуального предпринимателя в Пенсионный фонд России.

Кроме того, в Госдуме обсуждаются поправки, согласно которым приобретение патента будет автоматически давать статус индивидуального предпринимателя, если не используется труд наемных работников.