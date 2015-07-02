Столичные власти разыграют на аукционе 13 площадок под бахчевые развалы

Москва разыграет на аукционе 13 площадок под бахчевые развалы

Власти Москвы объявили 13 конкурсов по размещению бахчевых развалов, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике. Они разместятся в Юго-Западном и Зеленоградском административных округах.

Заявки для участия в торгах принимаются по 31 июля, итоги аукционов будут подведены 4 августа. Предприниматель получает право размещать нестационарные объекты с назначением "бахчевые культуры" на земельном участке площадью 4 квадратных метра в течение пяти лет, при этом торговую деятельность он может вести с августа по октябрь.

"Стартовая цена по каждому из девяти лотов, расположенных на юго-западе города, составляет 20 тысяч рублей, стоимость одного из четырех лотов с расположением в Зеленограде - 16 тысяч рублей. Участники аукциона будут торговаться за размер ежемесячной платы на право размещения торговой точки", - заявил глава департамента Геннадий Дегтев.

В ближайшее время на аукционы будет выставлено более 200 нестационарных торговых объектов для торговли бахчевыми культурами.

При этом все настационарные торговые объекты под бахчевые культуры должны быть выполнены в лаконичном стиле по типовому архитектурному решению, разработанному комитетом по архитектуре и градостроительству.

Победитель торгов сам устанавливает торговый объект, после чего представители префектуры, комитета по архитектуры и другие ведомства подписывают приемку объекта. Пользователь обязан в надлежащем виде содержать и убирать территорию, прилегающую к нестационарному торговому объекту.

Напомним, в прошлом году карта бахчевых развалов была представлена на портале открытых данных. Всего на портале была информация о 914 бахчевых развалах.