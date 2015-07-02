Форма поиска по сайту

02 июля 2015, 10:54

Экономика

Столичные власти разыграют на аукционе 13 площадок под бахчевые развалы

Москва разыграет на аукционе 13 площадок под бахчевые развалы

Власти Москвы объявили 13 конкурсов по размещению бахчевых развалов, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике. Они разместятся в Юго-Западном и Зеленоградском административных округах.

Заявки для участия в торгах принимаются по 31 июля, итоги аукционов будут подведены 4 августа. Предприниматель получает право размещать нестационарные объекты с назначением "бахчевые культуры" на земельном участке площадью 4 квадратных метра в течение пяти лет, при этом торговую деятельность он может вести с августа по октябрь.

"Стартовая цена по каждому из девяти лотов, расположенных на юго-западе города, составляет 20 тысяч рублей, стоимость одного из четырех лотов с расположением в Зеленограде - 16 тысяч рублей. Участники аукциона будут торговаться за размер ежемесячной платы на право размещения торговой точки", - заявил глава департамента Геннадий Дегтев.

В ближайшее время на аукционы будет выставлено более 200 нестационарных торговых объектов для торговли бахчевыми культурами.

При этом все настационарные торговые объекты под бахчевые культуры должны быть выполнены в лаконичном стиле по типовому архитектурному решению, разработанному комитетом по архитектуре и градостроительству.

Победитель торгов сам устанавливает торговый объект, после чего представители префектуры, комитета по архитектуры и другие ведомства подписывают приемку объекта. Пользователь обязан в надлежащем виде содержать и убирать территорию, прилегающую к нестационарному торговому объекту.

Напомним, в прошлом году карта бахчевых развалов была представлена на портале открытых данных. Всего на портале была информация о 914 бахчевых развалах.

