Электричкам запретят опоздания более шести минут

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

В августе будет объявлен победитель конкурса на организацию пригородных пассажирских перевозок в столичном регионе. Об этом M24.ru сообщили в правительстве Подмосковья. Он будет обслуживать все железнодорожные направления в течение 15 лет. Согласно конкурсной документации, поезда не должны опаздывать более чем на шесть минут. Если треть электричек будет постоянно задерживаться в пути, с перевозчиком расторгнут контракт. На платформах установят "антиграффити"-указатели и вендинговые автоматы, а также терминалы, где можно будет купить билет, оплатить интернет и услуги ЖКХ. Для кассиров и контролеров планируется установить дресс-код. В первую очередь он коснется женщин, которые должны будут носить юбку не выше колена, делать аккуратный маникюр и не злоупотреблять макияжем.

Конкурс на определение перевозчика будет объявлен 10 июля 2015 года, а уже в августе с ним подпишут соглашение на 15 лет. Победитель станет обслуживать 251 маршрут по всем железнодорожным направлениям. Тарифы установят органы власти.

В отделе железнодорожного и водного транспорта подмосковного минтранса m24.ru пояснили, что договор не предусматривает денежного аукциона. "Это не аукцион, а просто конкурс по допуску перевозчика", - сказали в министерстве. Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков пояснил m24.ru, как проводится конкурс на безденежной основе. "Компания просто получает право перевозить пассажиров. А затем вкладывает средства и получает прибыль от перевозок", – сказал Янков.

Как говорится в документах минтранса, соглашение может быть расторгнуто, если перевозчик не станет выполнять условия контракта. К примеру, если поезда не будут ходить три дня, или если свыше 30% рейсов будут задерживаться на 6 минут и больше.

"Эволюция Москвы": Как менялась железная дорога

Подвижной состав должен быть в хорошем состоянии. На стенах, окнах и дверях вагонов не должно быть пятен, надписей или несанкционированных рекламных стикеров. Уборку поезда перевозчик может отдать на аутсорсинг. Каждый выход должен быть оснащен поручнями, если поезд не ходит на участках с низкими остановками. Площадь туалетных кабинок составляет не менее 1,2 кв. метров при ширине 90 см. В помещении должны быть бумага, бумажное полотенце, жидкое мыло для рук, резиновый коврик. Если поезд выпущен после 2013 года, в нем минимум один туалет надо приспособить для инвалидов-колясочников. Вагоны скорых пригородных поездов, на которые продаются билеты с гарантированными сидячими местами, должны быть оборудованы системой Wi-Fi.

В салонах планируется установить мониторы, на которые выводится полезная информация для пассажиров. Пассажирам должны сообщать информацию о составе поездной бригады и должностных лицах, к которым они могут обратиться по вопросам обслуживания. Если график движения электричек меняется, то сотрудники обязаны объявлять об этом по громкой связи каждые 5-10 минут и принести извинения пассажирам за предоставленные неудобства.

Прописаны требования и к внешнему виду и поведению контролеров и кассиров. Они должны носить форменную одежду, закрытую обувь темного цвета на каблуке не выше 5 см. Женщины должны закалывать волосы, использовать умеренный макияж и маникюр светлых тонов. Подойдя к пассажиру, контролер должен поприветствовать его, вежливо просить билет, благодарить и пожелать счастливого пути.

"Московский патруль": Пьяных пассажиров электричек хотят штрафовать

Перевозчик также должен будет следить за порядком на платформах и прилегающих к ним территориях. В пассажирских павильонах на станциях должны стоять кассы и автоматы по продаже билетов. Возле каждой кассы будет висеть расписание и ценник на русском и английском языках. Билеты на скорые пригородные поезда можно будет оплатить не только наличными, но и банковской картой.

В пунктах продажи билетов рекомендуется устанавливать информационные табло с расписанием поездов и номерами платформ. В кассовых залах должны находиться мониторы, которые будут отображать наличие мест в скорых пригородных сидячих поездах. Перед билетными кассами выделят зоны для очереди, которые не будут мешать основным людским потокам. Они будут занимать три метра в часы пик и четыре метра в остальное время. На полу павильонов проложат тактильные полосы, диваны оформят мягкой обивкой.

На перронах должны стоять автоматы по продаже билетов, через которые также можно будет оплатить интернет, телефон и коммунальные услуги. Все скамейки на платформах должны быть чистые, без наклеек и повреждений. Допускается также установка киосков и вендинговых аппаратов.

Перевозчик будет отвечать за переходы через пути. На станциях, мимо которых проходит менее 50 поездов в сутки, рекомендуется размещать асфальтовые или деревянные переходы на одном уровне с путями. Они должны быть оборудованы предупредительными знаками. На платформах с более интенсивным движением – резиново-металлические переходы, оснащенные световыми указателями и автоматической сигнализацией о приближении поезда. На линиях скоростного движения надо строить переходы в разных уровнях с ж/д-путями: мосты и тоннели. На подходах к путям должно быть установлены ограждения высотой около метра, окрашенные в сигнальные цвета.

Сейчас большинство пригородных маршрутов в московском регионе обслуживает ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания". Глава департамента по связям с общественностью ЦППК Илья Черняев сообщил, что перевозчик примет участие в конкурсе.

Сейчас соглашения с перевозчиками заключаются на пять лет. Предполагается, что новая модель транспортного регулирования, предусматривающая заключение контракта сроком на 15 лет, позволит перевозчику сформировать долгосрочную программу развития и обновления инфраструктуры и подвижного состава. Результатом внедрения долгосрочной договорной модели должно стать значительное улучшение качества пассажирских перевозок и рост пассажиропотока с 570 млн до 1 млрд пассажиров к 2020 году

Сейчас соглашения с перевозчиками заключаются на пять лет. Предполагается, что новая модель транспортного регулирования, предусматривающая заключение контракта сроком на 15 лет, позволит перевозчику сформировать долгосрочную программу развития и обновления инфраструктуры и подвижного состава. Результатом внедрения долгосрочной договорной модели должно стать значительное улучшение качества пассажирских перевозок и рост пассажиропотока с 570 млн до 1 млрд пассажиров к 2020 году

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков считает, что конкурс, скорее всего, выиграет ЦППК и тем самым останется столичным пригородным перевозчиком. "На данный момент у оператора ЦППК нет достойных конкурентов, – отметил он. – Большую часть составов ЦППК арендует у РЖД. Кому РЖД предоставляет в аренду вагонные составы, тот и победитель в конкурсе".

Аналитик экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев считает, что заключение долгосрочных договоров с перевозчиками - стратегически правильное решение. "Сейчас пригородные перевозчики владеют активами, которые получили при реструктуризации РЖД. Это устаревший подвижной состав, несовременные кассы и турникеты. Они должны привлекать дополнительное финансирование в виде кредитов и лизингов. Банки скорее пойдут на это, если у клиентов будут заключены долгосрочные контракты", - сказал Чекмарев.

Новый контракт мотивирует перевозчика привести всю инфраструктуру к единым, современным требованиям. "Сейчас на многих станциях проблемы с покрытием, нет навесов и так далее, - отметил Чекмарев. – В столичном регионе перевозчик должен заниматься обустройством пассажирской инфраструктуры, которую затем сможет сдавать в аренду под торговые киоски, вендинг и так далее".

София Сарджвеладзе, Анатолий Федотов