Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая 2017, 12:58

Экономика

Сын Дмитрия Рогозина назначен гендиректором ОАО "Ил"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Вице-президент ОАК по транспортной авиации Алексей Рогозин назначен генеральным директором ОАО "Ил", сообщает "Газета.ру". Такое решение принял совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

Полномочия предыдущего руководителя – Сергея Вельможкина – были прекращены досрочно.

Сын вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексей был избран вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации в марте 2017 года.

До этого, в марте 2016 года Алексей Рогозин перешел в Минобороны на должность замдиректора департамента имущества. До этих назначений Рогозин-младший руководил федеральным казенным предприятием "Алексинский химический комбинат".

бизнес Ил

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика