Сын Дмитрия Рогозина назначен гендиректором ОАО "Ил"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Вице-президент ОАК по транспортной авиации Алексей Рогозин назначен генеральным директором ОАО "Ил", сообщает "Газета.ру". Такое решение принял совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации.

Полномочия предыдущего руководителя – Сергея Вельможкина – были прекращены досрочно.

Сын вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексей был избран вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации в марте 2017 года.

До этого, в марте 2016 года Алексей Рогозин перешел в Минобороны на должность замдиректора департамента имущества. До этих назначений Рогозин-младший руководил федеральным казенным предприятием "Алексинский химический комбинат".