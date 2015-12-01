Инвестор отреставрирует фасад и интерьеры ЦУМа

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Инвестор, купивший на аукционе треть площадей ЦУМа, отреставрирует фасад и интерьеры здания, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Фасады ЦУМа реставрировали в 1997 и 2005 годах, тогда же был укреплен фундамент здания. В 2006 году его переделали под современное использование. Как объект культурного наследия, ЦУМ находится в удовлетворительном состоянии. Однако для сохранения объекта в течение трех лет инвестор должен провести новую реставрацию по согласованию с городом, а после этого проводить поддерживающие работы.

Ранее m24.ru сообщало, что "Аркада Холдинг" приобрел треть площадей ЦУМа. Договор купли-продажи заключен по начальной цене 4,3 миллиарда рублей. В аукционе участвовали две компании, заявка одной из них была отклонена из-за отсутствия необходимого задатка на счете и нахождения организации в стадии ликвидации.

Проданный объект – это нежилое здание на улице Петровка, дом 2, строения 1 и 2. Помещения связаны между собой общим пространством, общими перекрытиями и единой кровлей.

Напомним, проведение аукциона по продаже трети площадей ЦУМа было назначено на май этого года, затем на июнь и только в ноябре торги состоялись.

По словам руководителя департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, продление сроков заявочной кампании связано с изменением условий планируемой сделки. Чтобы привлечь большее количество инвесторов, ЦУМ предлагали приобрести в рассрочку.

Новый собственник должен оплатить часть стоимости в размере 1,4 миллиарда рублей в течение 20 дней с момента заключения договора купли-продажи. Оставшуюся сумму разрешено погасить частями в течение трех лет.

Здание ЦУМа построили в 1906 году и реконструировали в 1973-1978 годах. Оно является объектом культурного наследия регионального назначения, поэтому инвестор обязан будет соблюдать все охранные обязательства. Он также получит помещения на 4-7-м этажах в здании 1974 года постройки.