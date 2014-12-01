Опытно-экспериментальный завод "Рекорд" уйдет с молотка

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Власти Москвы выставили на аукцион опытно-экспериментальный завод "Рекорд", сообщают в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике. Его начальная цена – почти 143 миллиона рублей.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 25 декабря 2014 года, а сам аукцион состоится 23 января 2015 года. Как сообщили M24.ru в пресс-службе департамента, судьба завода после того, как его продадут, пока неизвестна.

Компания "Рекорд" производит продукцию из металла и пластмассы. Это сварные ограждения и заборы для парковых и придомовых зон, металлические элементы для детских площадок, пандусы, велосипедные парковки.

Общая площадь участков составляет почти 15 тысяч квадратных метров. Компания владеет тремя территориями: в Южнопортовом проезде, в проезде Петрова Поля и на улице Иловайская.

Опытно-экспериментальный завод "Рекорд" Завод основан в 1934 году. Продукция завода была хорошо известна каждой советской семье. История предприятия началась с выпуска консервного ножа. Завод основан в 1934 году. Продукция завода была хорошо известна каждой советской семье. История предприятия началась с выпуска консервного ножа. На протяжении восьмидесяти лет существования с конвейера завода сходили кухонная утварь и домашняя мебель, детские игровые манежи и кровати, заколки и бигуди, крышки и пакеты. В 2009 году произошла реорганизация предприятия – из ГУП завод стал открытым акционерным обществом со 100-процентным участием города Москвы.

Напомним, в октябре на аукцион выставили ОАО "Московский межотраслевой промышленный центр". Производство на предприятии продолжится до 2016 года при любом исходе торгов. Это обязательство прописано в распоряжении столичного департамента городского имущества.

Кроме того, до 2016 года новый собственник должен будет сохранить в "Моспромцентре" не менее 63 рабочих мест. Заявки на участие в торгах принимались до 28 ноября, аукцион пройдет в конце декабря.

В мае этого года на торги была выставлена промзона "Руднево", расположенная на востоке столицы. На ее территории планируется построить образовательный центр, несколько инновационнно-промышленных комплексов и технопарк.