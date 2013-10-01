Развитию бизнеса помогут конкурсы для молодых предпринимателей

Фото: ИТАР-ТАСС

Конкурсы для молодых предпринимателей стимулируют развитие бизнеса в России. Об этом заявил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Алексей Комиссаров на пресс-конференции, посвященной объявлению победителей Международной молодежной премии GSEARU 2013.

Инициатор и руководитель премии GSEA в России Сергей Выходцев выразил надежду, что победители конкурса станут экономическим будущим России.

В свою очередь Алексей Комиссаров заявил, что в Москве есть молодые предприниматели, которым необходимо предоставлять больше возможностей для деятельности.

"Им надо давать больше возможностей, делать так, чтобы про них узнавали. Этот конкурс - одна из возможностей для достижения таких целей. Это очень сильная премия во всем мире. Ребята, соревнуясь между собой, получают возможность сравнить себя с лучшими предпринимателями мира", - сказал Комиссаров.

Комиссаров также рассказал, что программа, позволяющая вузам создавать малые венчурные предприятия развивается медленнее, чем планировалось. Однако в последнее время к ней стали проявлять внимание ректоры учебных заведений.

Напомним, что премия GSEА - престижный международный конкурс для предпринимателей до 30 лет, управляющих своими компаниями. В России конкурс проводится в третий раз.