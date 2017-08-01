Центральный детский магазин на Лубянке поменял управляющего

Фото: m24.ru

Компания "Галс-Девелопмент" заключила договор с представительством международной компании ECE в России – ООО "ЕСЕ Русланд" на услуги по управлению ТЦ "Центральный Детский магазин на Лубянке" сроком на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Галс-Девелопмент".

"Компания "Галс-Девелопмент" планирует усилить позиционирование ЦДМ. По результатам двух лет работы мы видим возможности по расширению целевой аудитории: ЦДМ интересен не только семьям и детям, это настоящий центр притяжения для сотен тысяч российских и зарубежных туристов, которые посещают или готовятся посетить нашу страну в дни проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Для этой аудитории планируется открыть разнообразные кафе и рестораны, магазины сувенирной продукции, расширить возможности смотровой площадки", – прокомментировал старший вице-президент "Галс-Девелопмент" Леонид Капров.

Торжественное открытие Центрального Детского Магазина на Лубянке состоялось 31 марта 2015 года. Он стал самым большим в мире детским магазином, расположившись на площади 73 тысячи квадратных метров.



"Мы очень рады появлению в нашем портфеле проектов такого знакового объекта, как ЦДМ. За время управления мы планируем увеличить посещаемость, уровень конверсии и заполняемость объекта. Мы проведем ротацию арендаторов, сделаем зонирование с учетом потребностей каждой целевой группы, а также усовершенствуем дизайн торговой галереи, фудкорта и общих зон. Особое внимание мы уделим работе с существующими арендаторами", – рассказал генеральный директор ECE Russland Штефан Цайзельмайер.

В день открытия магазина в главном атриуме ЦДМ состоялся запуск самых больших монументальных часов "Ракета", ход которых ознаменовал открытие магазина. Грандиозный часовой механизм весит более 5 тонн. В настоящее время в Центральном Детском Магазине на Лубянке расположено более 150 магазинов детских товаров, игрушек, а также товаров для будущих родителей.

Помимо этого, на семи этажах торгового комплекса открыто десять бесплатных развлекательных интерактивных зон, а также "Музей Детства", "Шоу Динозавров", детский город профессий "Кидбург", сферический кинотеатр "Zыркус", а также смотровая площадка с видом на исторический центр города.