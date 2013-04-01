"Ведомости": "Роснефтегаз" втайне купил 0,23 процента "Газпрома"

Фото: ИТАР-ТАСС

"Роснефтегаз" уведомил Росимущество о приобретении 0,23 процента акций "Газпрома". Сообщается, что сумма сделки, которая состоялась в первой половине марта, составила около 7 миллиардов рублей.

Вероятнее всего, акции были куплены на рынке. Хотя "Роснефтегаз" не раскрывает эту информацию, косвенным подтверждением могут служить торги 13, 14 и 15 марта, когда оборот акций "Газпрома", по данным Московской биржи, составил 11 миллиардов, 9 миллиардов и 15 миллиардов рублей соответственно против 5 миллиардов рублей в обычные дни.

Совет директоров "Роснефтегаза" одобрил сделку без директивы Росимущества, отмечают "Ведомости".

Однако, согласно постановлению правительства от 2004 года, члены советов директоров, представляющие государство, обязаны согласовывать с правительством участие структуры в капитале других компаний. Реакция на действия "Роснефтегаза" членов правительства пока не последовала.

Государство добивалось формального контроля над "Газпромом" с 2005 года. Планировалось, что "Роснефтегаз" получит недостающий пакет от "Газпрома" в обмен на долю в 72 газораспределительных станциях (ГРС), но оценка ГРС не устроила "Газпром", и сделка не состоялась.