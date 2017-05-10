Офисно-гостиничный комплекс возведут в поселении Сосенское

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Офисно-гостиничный комплекс построят на территории поселения Сосенское Новомосковского округа. Соответствующий проект согласовала Москомархитектура, сообщает пресс-служба ведомства.

Строительство пройдет в две очереди. На первом этапе построят трехэтажный торговый центр "Декатлон" общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров. На крыше здания будет располагаться парковка.



Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Затем построят офисно-гостиничный комплекс общей площадью чуть менее 23 тысяч квадратных метров. Гостиничная часть будет представлять собой 21-этажное здание на 173 номера. За ней расположится офисная часть, которую соединят с "Декатлоном" на уровне третьего этажа. В подземном уровне комплекса расположится парковка.

Изюминкой проекта архитектурного бюро Тимура Башкаева является гостиничная часть, которая огромной консолью "сдвинута" со стилобата и нависает в сторону Калужского шоссе. Консоль акцентируют ярко-желтой облицовкой.