Операции владельцев биткоин-кошельков не защищены - МВД

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В Министерстве внутренних дел считают, что операции владельцев биткоин-кошельков ничем не защищены. Об этом рассказал начальник Бюро специальных технических мероприятий МВД России Алексей Мошков, сообщает ТАСС.
"Неурегулированный статус криптовалют делает операции с ними очень рискованными. В случае потерь держатели биткоинов совершенно ничем не защищены", - подчеркнул Мошков.
В МВД намерены подождать решений Центробанка России, который планирует ввести законодательное регулирование операций по биткоинам.
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Напомним, в январе Роскомнадзор заблокировал крупнейшие биткоин-сообщества Bitcoin.org, BTCsec.com и Bitcoin.it.
Причиной блокировки сайтов стало решение суда, которое гласит: "криптовалюты являются денежными суррогатами, способствуют росту теневой экономики и не могут быть использованы гражданами и юридическими лицами на территории РФ. Это послужило основанием для внесения сайтов, посвященных биткоинам, в Единый реестр запрещенной информации".
БиткоиныВиртуальная валюта Bitcoin появилась в 2009 году и с тех пор уверенно набирала популярность среди интернет - пользователей. Особенность биткоинов состоит в том, что их нельзя конфисковать у владельца, а генерируются они компьютерами пользователей.
Эта валюта также позволяет ее обладателю сохранять в случае необходимости полную анонимность. Однако в последнее время ее положение ухудшилось из-за законодательных ограничений, которые наложили на ее использование ряд стран мира.