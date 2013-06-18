Форма поиска по сайту

18 июня 2013, 17:44

Более 100 тысяч билетов продано на Кубок мира по регби в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Более ста тысяч билетов уже реализовано на Кубок мира по регби-7, который пройдет в Москве в июне этого года. Данные по продажам относятся к матчам всех игровых дней.

Участие в турнире подтвердили гости из различных регионов России, кроме того, ожидается приезд делегации в 500 человек из Красноярска, заявил на пресс-конференции президент Федерации регби России Вячеслав Копьев.

Газон, на котором пройдут соревнования, уже постелен в "Лужниках", которые станут ареной проведения соревнования, сообщает РИА Новости.

Соревнования пройдут с 28 по 30 июня.

Отметим, что Кубок мира по регби - одно из последних соревнований, которое предстоит принять Большой спортивной арене "Лужников". После чемпионата мира по легкой атлетике она будет закрыта на реконструкцию.

билеты регби Кубок мира

