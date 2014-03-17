"Аэроэкспресс" приостановит продажу электронных билетов

Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 17 марта, с 22.00 до 23.00 "Аэроэксресс" приостановит ряд онлайн-операций из-за проведения технологических работ, сообщает компания.

Так, будет приостановлена продажа билетов на сайте aeroexpress.ru и через мобильное приложение. Кроме того, будут недоступны сервисы покупки билета, просмотра расписания, доступа к ранее купленным билетам.

Пассажирам рекомендуется заранее распечатать купленный билет либо сохранить его в телефоне.

"Все альтернативные способы покупки билетов будут доступны в рабочем режиме: кассы, автоматы, турникеты (с помощью банковских карт с бесконтактной технологией)", - говорится в сообщении "Аэроэкспресса".

Подробнее о других каналах продаж можно узнать на сайте в разделе "Пассажирам" или по телефону горячей линии 8-800-700-33-77.