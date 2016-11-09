Тридцать тысяч билетов продали на Кубок конфедераций по футболу – 2017

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Около тридцати тысяч билетов на Кубок конфедераций по футболу 2017 года продано за первые сутки с начала реализации, сообщает ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА), около пяти процентов билетов выкупили иностранцы. Среди них лидируют чилийцы, за ними следуют болельщики сборных Германии и США.

Возможность приобрести билеты на этапе предпродажи, которая продлится до 17 ноября, имеют владельцы карт Visa. Оформить покупку можно на сайте ФИФА. Стоимость билетов на матчи группового этапа составляет от 960 рублей в четвертой категории (для резидентов России) и от 70 долларов в третьей категории (для всех болельщиков).

Каждый болельщик может приобрести не более шести билетов на один матч. Для любителей футбола с ограниченными возможностями предусмотрены билеты специального доступа.

Открытая продажа билетов начнется 1 декабря и продлится до 19 января. Болельщики должны будут подать заявку на сайте, однако решение о распределении билетов примут уже позднее. Если количество заявок превысит число доступных билетов на тот или иной матч, то они будут распределяться путем жеребьевки.