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Москва 24

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Новости культурного мира

29 декабря 2014, 12:08

Рекордное количество москвичей записалось в библиотеки в 2014 году

библиотеки запись в библиотеки

Фото: M24.ru

Более 400 тысяч москвичей впервые записались в библиотеки в 2014 году. Всего в столичных библиотеках насчитывается около 2,2 миллиона зарегистрированных пользователей, сообщила Агентству "Москва" глава пресс-службы Московского городского библиотечного центра Анна Ландер.

К началу этого года в Москве насчитывалось 448 библиотек, которые в настоящее время проходят процесс реорганизации. Ожидается, что в будущем году их станет около 250.

Планируется объединять небольшие библиотеки в одно учреждение. Отметим, что на закупку книг для столичных библиотек в 2014 году было потрачено около 70 миллионов рублей.

Анна Ландар рассказала корреспонденту M24.ru, что в городе ведется работа над созданием единого электронного читательского билета. "Его пытались создать давно, но выяснилось, что каждая библиотека подключает эти билеты к своей системе. В итоге сейчас основные работы проводит "Некрасовка".

Точные сроки ввода единого читательского билета пока неизвестны.

Так, в 2012 году в библиотеки города записалось более 200 тысяч человек.

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