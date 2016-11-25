Новогодние шоу с Дедом Морозом и подарками впервые пройдут в библиотеках

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Посетителей московских библиотек впервые ждут новогодние программы, сообщает mos.ru. Со 2 по 8 января в более чем 200 читальных пройдут бесплатные интерактивные конкурсы, творческие занятия и мастер-классы.

А 15 самых крупных библиотек проведут новогодние представления с Дедом Морозом и Снегурочкой. Чтобы попасть на них, нужно будет предварительно зарегистрироваться.

Одной из главных тем праздничных программ станут литературные персонажи и герои. После представлений детям вручат сладкие подарки.

Афишу спектаклей и расписание других праздничных мероприятий можно будет посмотреть на сайтах библиотек ближе к Новому году.

Список библиотек, в которых пройдут новогодние представления:



Библиотека имение Шолохова (улица Халтуринская, дом 18);

Библиотека № 52 (улица Коненкова, дом 23);

Библиотека № 152 (улица Воронежская, дом 10);

Библиотека № 131 (улица Братиславская, дом 26);

Библиотека № 129 (улица Перерва, дом 56/2);

Библиотека-читальня имени Пушкина (улица Спартаковская, дом 9, строение 2);

Библиотека-читальня имени Тургенева (Бобров переулок, дом 6, строение 2);

Библиотека искусств имени Боголюбова (улица Сущёвская, дом 14, строение 1);

Библиотека киноискусств имени Эйзенштейна (улица Каретный Ряд, дом 5/10);

Библиотека имени Некрасова (улица Бауманская, дом 58/25, строение 14);

Библиотека имени Гайдара (Ростовская набережная, дом 5);

Центральная детская библиотека № 46 имени Сурикова (улица Михайловская, дом 15);

Библиотека № 1 имени Грибоедова. Отдел чтения для детей и юношества (улица Сущёвский Вал, дом 66);

Библиотека № 12 имени Бунина (улица 1905 Года, дом 3);

Центральная детская библиотека № 14 (улица Бахрушина, дом 4, строение 1).