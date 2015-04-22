Власти предлагают продлить время работы столичных библиотек

Фото: ТАСС/Владимир Астапковчи

Столичные власти могут пересмотреть график работы городских библиотек, сообщил глава департамента культуры Александр Кибовский.

"Мы рады, когда к нам приходит много людей, но еще больше мы радуемся, когда сюда люди возвращаются. И в этой связи надо посмотреть на график работы наших библиотек, может быть, поменять, сдвинуть его, чтобы большее количество людей смогли приходить, не в "Библионочь", а в обычный день", – отметил Кибовский.

Рассказал глава департамента культуры и о том, как в столице пройдет "Библионочь". В рамках акции организуют около 580 мероприятий. Среди них – мастер-классы, открытые чтения, лекции, выставки и встречи с современными авторами.

"Учитывая большую популярность акции, стоит подумать над тем, чтобы пересмотреть графики работ наших библиотек, возможно, поменять их – чтобы люди могли прийти сюда не только в "Библионочь", а тогда, когда им удобно", – заявил он.

В настоящее время известно, что в акции примут участие 203 московские площадки, но их количество может увеличиться. Александр Кибовский напомнил, что 2015 год объявлен Годом литературы и это придает "Библионочи" особую важность. По словам главы департамента культуры, прошлые годы работы "Библионочи" показали, что в основном в ней принимают участие люди младше 35 лет.

Ранее сообщалось, что 40 столичных библиотек продлили свою работу до 22.00. Таким образом библиотечное сообщество пытается привлечь наиболее активных москвичей, которые работают до 7-8 вечера. Такие планы существовали давно, но пока по продленному графику работали только несколько библиотек, точнее, медиатек, или "городских гостиных".

"Сейчас столичное правительство проводит масштабную реформу библиотек. Мы надеемся предложить работающим москвичам, заинтересованным в чтении, новый режим работы. Мы хотим, чтобы люди, которым это нужно и интересно, смогли все библиотечные мероприятия посещать в то время, когда они не заняты на работе", – пояснила в эфире радиостанции "Москва FM" пресс-секретарь Московского городского библиотечного центра Анна Ландер.