На Ленинском проспекте открылась обновленная библиотека

Фото: ИТАР-ТАСС

Вслед за библиотекой имени Достоевского в Москве открылась модернизированная библиотека на Ленинском проспекте, 127.

Как рассказала заместитель главы столичного департамента культуры Елена Зеленцова, модернизация библиотек предусматривает создание современных интерьеров, доступ к беспроводному интернету, удобное окружение для общения.

"Не книжки живут в библиотеке и читатели приходят ими пользуются, а скорее библиотека раскрывается для читателей, потому что 70% будет открытое пространство, открытое хранение с технологией RFID. Там будет современное оборудование для дискуссий, лекций, семинаров, мастер-классов, чай и кофе", - отметила Зеленцова.

По ее мнению, обновленные библиотеки могут стать заменой кафе и развлекательным комплексам в качестве места встреч, общения и отдыха.

Подобные обновления планируются и в других столичных библиотеках. "Это будет долгий процесс, в Москве 488 библиотек, но мы полны решимости осуществлять эти преобразования", - сказала Елена Зеленцова.