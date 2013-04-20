Библионочь в "Ленинке": Тайная комната и легенды о призраках

M24.ru

С 19 на 20 апреля Российская государственная библиотека наряду с более чем 700 учреждениями культуры приняла участие в акции "Библионочь-2013". Посетителям предложили путешествие по необъятному миру литературы – от участия в мастер-классах и творческих встреч с писателями до "пижамной вечеринки" для любителей сочинять и слушать страшилки.

Одним из самых необычных и интригующих событий акции стало путешествие в 19-ярусный фонд хранения литературы в главной библиотеке страны. До "Библионочи" двери легендарного архива были наглухо закрыты для простых посетителей, а в этот "литературный вечер" туда спустились все желающие и среди них – корреспондент M24.ru.

История архива началась в 1941 году, когда женщины перенесли более миллиона книг из дома Пашкова на руках. "Сердце сжимается, когда об этом говоришь, - делится впечатлениями сотрудник архива Наталья – в стране война, им никто не мог помочь, и работницы самостоятельно таскали книги из одного здания в другое". Сегодня РГБ содержит уникальный фонд хранения литературы, состоящий из 19 этажей или, как говорят сотрудники библиотеки, ярусов.

Фото: M24.ru

Путешествие по святая святых книгохранилища начинается с темного узкого коридора; вдоль потолка висят разноцветные лампочки – зеленые, желтые, синие, красные. Это свет науки – символический образ, придуманный студентами. Попадая в комнату в конце коридора, первое, что видит посетитель – огромные старинные фолианты, заботливо разложенные сотрудниками по столам.

Среди книг можно найти библию на французском языке, Евангелие в гравюрах или собрание сочинений Боткина. Первое желание, которое возникает при виде книг, - прикоснуться к "легенде", а также полистать ее страницы. В "Библионочь" это разрешено: три девушки общими усилиями пытаются поднять том со средневековыми гравюрами, - посетителя заинтересовали иллюстрации к анатомическому пособию 19 века.

Фото: M24.ru

Книжные полки в хранилище расположены с 1 по 19 ярус, а общая протяженность стеллажей составляет 300 км. Самые редкие и старинные издания расположены на верхних этажах, новые поступления хранятся внизу. В архиве действует раритетная система транспортировки книг, сегодня встречающаяся в единицах библиотек. Для того чтобы доставить произведение, заказанное читателем, в читальный зал, в фонде хранения установлен так называемый лифт для книг.

В архивах Ленинки хранятся литературные коллекции графа Румянцева, императрицы Александры Федоровны. Наверное, самая удивительная и уникальная коллекция расположена на 17 ярусе – там хранится личная библиотека Николая Рубакина. Библиофил и книговед всю жизнь собирал произведения, его собрание книг содержит большое количество нелегальных и запрещенных в СССР изданий, которые Рубакин после смерти завещал фонду РГБ.

Среди сотрудников архива ходят слухи о призраке Рубакина, якобы обитающего в коридорах 17 яруса. Ведь ученый, помимо книг, завещал Ленинке и свой прах, который находился в одном из коридоров около года. "Особенно ночью было не по себе – в темноте что-то слышишь, как будто тебя что-то касается. А еще мы с коллегами иногда пугали друг друга в рубакинском секторе. Было страшно" - рассказывает работник фонда Наталья.

Фото: M24.ru

К загадкам Ленинской библиотеки можно отнести и спецсектор. Сегодня это просто отдел зарубежной литературы, но во времена СССР – о существовании этого места знали единицы. Все запрещенные и цензурированные издания хранились на железных полках секретного отдела. На полках "спецхрана" можно найти издания Солженицына на немецком языке, коммунистические газеты – "Вестник", "Молния", датированные 17 годом. "В 80-е годы только у нас в Москве хранились все номера VOGUE" - рассказывает работник отдела. Уровень секретности книги определялся количеством печатей на титульном листе – две печати – строжайшая секретность. Обязательным условием для людей, получивших доступ к изданиям спецсектора, было закрывать рукой печати при чтении.

Покидая библиотеку, я поинтересовалась у проводника Натальи об ее отношении к работе в архивах. Она уверенно ответила: "Библиотека – это место, откуда невозможно уйти, ты приходишь один раз и остаешься навсегда".

Екатерина Кадушкина