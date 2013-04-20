"Библионочь" в "Некрасовке": Торжество спорта и история Олимпиад

Фото: M24.ru/Василий Макагонов

С 19 на 20 апреля научная библиотека имени Некрасова наряду с более чем 700 учреждениями культуры приняла участие в акции под названием "Библионочь-2013". В "Некрасовке" была организована большая спортивно-развлекательная программа, посвященная истории Олимпийских игр.

Корреспондент M24.ru посетил "Некрасовку", принял участие в самых разных мероприятиях, был разбит в игре в шахматы, отыгрался в армрестлинге, понаблюдал за футбольными мастер-классами и готов рассказать о том, какой была "Библионочь" в "Некрасовке".

"Библионочь" захватила Москву!" – именно такой была первая мысль, когда я подошел к "Некрасовке". Присутствие большого и веселого праздника было заметно не только по установленной рядом со входом в библиотеку сцене, но и по общему настроению собравшихся. "Сынок, а что у нас новый праздник объявили?", - обратился ко мне благообразный старичок. Наверное, да, то что происходило в Москве в эту ночь, вполне можно считать праздником, и что несомненно более приятно – торжеством книг и знаний.

Я не буду даже пытаться перечислить все мероприятия, которые проходили в этот вечер в "Некрасовке" – это бесполезно. Задумай я подробный рассказ о каждом конкурсе, этот текст был бы закончен к концу года – настолько много всего было в программе. Поэтому постараюсь передать атмосферу, царившую на празднике, ту радость, которую он дарил людям, почему его обязательно надо было посетить, а тот, кто этого не сделал – может сожалеть об упущенном.

Во время футбольного мастер-класса. Фото: M24.ru/Василий Макагонов

Как уже сказано ранее, перед библиотекой установили сцену. В тот момент, когда я подошел к "Некрасовке", там выступала танцевальная группа. За творчеством студентов и студенток наблюдали человек 50. Но не дети – неподалеку от сцены были установлены футбольные ворота, и молодое поколение с удовольствием пыталось забить стоявшему "в раме" юноше, который представлял Национальную студенческую футбольную лигу. Иногда у них это получалось и каждый раз, когда мяч оказывался в воротах, дети радовались едва ли не больше, чем Дмитрий Торбинский после гола в матче Россия-Голландия.

Тем временем на сцену вышли члены клуба восточных единоборств, которые начали радовать зрителей показательными боями и разбиванием всевозможных предметов всеми подходящими для этого частями тела. Доски, кирпичи, - а почему бы их не сломать? Главное, чтобы не о чужую голову, правда?

Пора рассказать о том, что было в самой библиотеке, поскольку там творилось очень много интересного и увлекательного. Не успел зайти внутрь, как на меня, - нет, не посмотрел охранник, как вы могли бы предположить, - а обратила внимание миловидная девушка, которая спросила, записан ли я в библиотеке. Узнав, что не записан, предложила "сделать это прямо сейчас". Я не отказался и спустя три минуты – столько времени заняла запись – приобщался к "Библионочи" как самый завзятый посетитель "Некрасовки".

Первый этаж был отдан на откуп любителям спокойных игр. В одной из комнат компания яростно стучала по столам фишками, играя в домино. Рядом с ними шла шашечная баталия, а чуть дальше проходил сеанс одновременной игры в шахматы. "Вроде я неплохо играл когда-то", - подумал я и решил испытать судьбу. Шахматист Максим, оказавшийся кандидатом в мастера спорта, безжалостно заматовал меня два раза за десять минут. Распрощавшись с Максимом, который был уверен, что уж в третий раз-то я точно возьму у него реванш, отправился на дальнейшую экскурсию.

Очередной розыгрыш в домино. Фото: M24.ru/Василий Макагонов

На втором этаже у входа угощали газировкой. Попробовал – по вкусу она напоминала старый советский лимонад и прошел дальше. Здесь разместилось настоящее царство литературы, посвященные истории спорта и Олимпийских игр книжные выставки, а также плакаты, агитирующие поскорее стать спортсменом, чтобы приносить Родине новые медали. Все желающие могли побеседовать с известным астрологом Мариной Докубу и попытаться выяснить, что сулит будущее.

Этажом выше безраздельно властвовали спорт и модное ныне искусство рисования песком. Неподалеку от художницы, превращавшей песок в картины, расположились живые скульптуры. Как я понял, это были Эрос и Афродита. Первый целился в посетителей из лука, что однако никого не пугало - посетители фотографировали скульптурное воплощение любви на мобильные телефоны.

Дети участвовали в олимпиадах на знание литературы, а девушки устроили настоящую очередь в попытке попасть на мастер-класс по модным прическам.

Я побросал дартс, поиграл в настольный хоккей – мечту миллионов детей Советского союза - и принял участие в небольшом турнире по армрестлингу. Удалось немного скрасить горечь поражения от Максима двумя победами. Правда, потом против меня выставили могучего противника по имени Александр, который в пух и прах разбил вашего покорного слугу за какие-то 5 секунд.

Процесс создания картины из песка. Фото: M24.ru/Василий Макагонов

Еще выше – на 5 этаже танцевали капоэйру. Боевые искусства, смешанные с танцем смотрелись очень красиво.

Тем временем закончилось дефиле девушек, которые показывали посетителям якобы спортивные костюмы (на самом деле, они больше напоминали народную одежду) и началась встреча знаменитой биатлонистки Анфисы Резцовой с посетителями "Некрасовки". Спортсменка рассказала о трудностях в подготовке к Олимпиаде женской сборной, недоверии к бывшему старшему тренеру Пихлеру и о том, чего стоит ждать в Сочи. По ее словам, в женском биатлоне на Олимпиаде нам остается только надеяться, поскольку перспективы сборной выиграть золото – не слишком велики.

"Впрочем, если руководство сделает выводы из провалов этого и прошлого годов – девушки будут в состоянии побороться за самые высокие места", - отметила Резцова.

Время клонилось к ночи, а посетителей меньше не становилось. Каждый находил себе занятие по душе: одни смотрели за красочным уличным файер-шоу, другие – дегустировали восточные сладости. А под вечер всех участников объединил большой праздничный концерт.

Василий Макагонов