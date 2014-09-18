В библиотеках старого формата нет необходимости - Капков

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве есть библиотеки, в которые за год не записался ни один человек, сообщил глава департамента культуры Сергей Капков на заседании комиссии по культуре в Госдуме. Его слова приводит Агентство "Москва".

По словам чиновника, библиотеки непопулярны, поскольку не могут предложить посетителям уникальных услуг. "В библиотеках сейчас нет необходимости, - сказал он. - В магазине сейчас можно купить все - в одном только "Доме книги" на Новом Арбате на полках ежедневно стоят 210 тысяч книг. На сегодняшний момент нет дефицита в книгах, нет дефицита в знаниях, и нет дефицита в электронных книгах, люди не ходят".

Капков добавил, что в Москве работают 700 библиотек, а посещаемость в них очень низкая. При этом он отметил, что не имеет права лишать библиотеки государственных денег.

Как ранее сообщало M24.ru, чтобы привлечь москвичей в библиотеки, их начали переводить в формат "городских гостиных", в которых будут проходить лекции и встречи. "Библиотека станет местом, где люди встречаются, общаются, где есть возможность почитать книгу, посидеть за компьютером, - рассказывал Капков. - Пространство, в котором тебя не торопят. Мы хотим, чтобы это было общественное пространство вне денег, для всех слоев населения".

Уже модернизировали библиотеку имени Достоевского и "Проспект". Только за неделю работы в последнюю записались 400 человек, а в библиотеку им. Достоевского - 2 тысячи. В ближайшие пять лет в Москве обновят более 400 библиотек, которые оформят в едином стиле. Для них разработали одинаковые вывески, указатели и информационные таблицы.

Добавим также, что сейчас в московских библиотеках начинают массово внедрять автоматическую систему выдачи литературы - для этого на книги наносят RFID-метки. Они представляют собой наклейку размером 55×85 миллиметров. Метки имеют код, по которому библиотечная система отличает одну книгу от другой.