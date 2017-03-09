"Библионочь" пройдет в Москве 22 апреля

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Акция "Библионочь" пройдет в ночь на 23 апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В этом году семь крупнейших городских библиотек будут работать до шести утра.

Главной площадкой акции станет Триумфальная площадь: это место на весь вечер превратится в арт-пространство с поэтическими чтениями и мастер-классами. На площади можно будет купить книжные новинки, встретится с известными современными писателями и посетить литературное кафе.

В "Библионочь" все городские читальни значительно увеличат количество книг на полках буккросинга: в каждом читальном зале будут доступны десятки новых книг для обмена.

Темой нынешней "Библионочи" станет "Новое прочтение": гостям мероприятия покажут театрализованные постановки и перформансы по мотивам известных произведений. Кроме того, городские библиотеки представят новые возможности, услуги и сервисы, которые были созданы и внедрены за последние полтора года.

Ночные программы приготовили семь читален: Библиотека имени Достоевского, Библиотека искусств имени Боголюбова, Библиотека-читальня имени Тургенева, Дом Гоголя, Центральная библиотека имени Некрасова, библиотека на Аргуновской (детская библиотека № 47) и библиотека № 76 имени Лермонтова. Их двери будут открыты с 22:00 до 06:00. Во всех остальных городских библиотеках праздничные мероприятия 22 апреля будут проводиться с 16:00 до 22:00.

Акция "Библионочь" пройдет в Москве в шестой раз. В прошлом году она была посвящена Году кино и связи кинематографа с мировой литературой.

