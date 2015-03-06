Из здания библиотеки ИНИОН полностью вывезен Редкий фонд

Фото: M24.ru

Завершилась эвакуация старопечатных изданий XVI - начала XIX веков (так называемого Редкого фонда) и фонда Русского Зарубежья из пострадавшего от пожара здания библиотеки ИНИОН, сообщает пресс-служба Федерального агентства научных организаций.

Всего в места хранения вывезено 35 тысяч экземпляров изданий.

"Из непострадавшей части книгохранилища ИНИОН продолжается вывоз как сухого, так и намокшего фонда. Всего на данный момент вывезено около 300 тысяч экземпляров сухого фонда из 625 тысяч запланированных к эвакуации. Ежедневно вывозится от 25 до 35 тысяч экземпляров", - говорится в сообщении.

Кроме того, на заморозку отправлены отечественные и зарубежные книги, поступившие в 1975-2000 годах, русские дореволюционные газеты.

Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте

Напомним, пожар в библиотеке ИНИОН возник вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Полностью пожар потушили спустя сутки. Здание сильно пострадало. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано.

По факту пожара прокуратура проводит проверку. Оценивать будут действия сотрудников МЧС, которые проверяли противопожарную систему здания. Также предстоит выяснить, соблюдало ли руководство библиотеки требования законодательства.

25 февраля волонтеры упаковали около 25 тысяч книг сгоревшей библиотеки. Работа над упаковкой книг и их отправкой будет продолжаться. Помощь волонтеров потребуется еще в течение недели. В свою очередь, работы по транспортировке и размещению книг выполняют сотрудники ИНИОН РАН и специализированные компании.