Где в Москве можно приобщиться к японской культуре

"Топ-7": Япония в Москве

В концертном зале "Космос" 1-2 декабря пройдет четвертый фестиваль японской современной культуры J-FEST. В программе фестиваля - показы одежды японских дизайнеров, выступления музыкантов из этой страны, а также выставка высоких технологий.

Это мероприятие стало для M24.RU поводом составить список мест, где жители столицы могут приобщиться к японским традициям в свободное время.

Отдел японской культуры в ВГБИЛ

Любители прекрасного могут записаться на курсы каллиграфии в Отделе японской культуры при Библиотеке иностранной литературы. Японцы осваивают это умение десятилетиями, в Москве же предлагают научиться каллиграфии намного быстрее. Помимо искусство написания иероглифов, в отделе библиотеки можно освоить японский язык, оригами, изготовление кимоно и многое другое. Занятия проводятся бесплатно.

Московская школа гейш

Начиная с 30-х годов XX века, количество гейш в Японии сократилось с 80 тысяч до 1 тысячи. Традиционно этих женщин обучали искусству танца, поэзии и светского поведения. Научиться организовывать приятный и вдохновенный отдых для мужчин можно в первой Московской школе гейш.

Детская школа визуальных искусств

Японское анимэ весьма разнообразно: от психологических драм и исторических фильмов до хентая. Созданию красивого и содержательного анимэ можно научиться в Детской школе визуальных искусств. Там научат рисованию правильного разреза глаз и объяснят, какого цвета должны быть волосы у положительных и отрицательных героев.

Школа восточных барабанов "Ченнелинг"

Минимум раз в год Москву сотрясает гром японских барабанов тайко. На эти концерты в Доме музыки инструменты доставляют грузовыми самолетами. Чтобы играть на них, нужна физическая подготовка не хуже, чем у каратистов: исторически тайко брали в руки только самураи. Приблизиться к ним по уровню можно в Школе восточных барабанов "Ченнелинг".

Центр изучения боевых искусств "Дамо"

В Москве появилось уже немало хранителей стиля крадущегося тигра, затаившегося дракона или парящего журавля. Увеличить силу, ловкость и жизненную энергию можно в Центре изучения боевых искусств и оздоровительных практик "Дамо". В частности, здесь профессионально преподают айкидо: искусство, где защита намного важнее нападения.