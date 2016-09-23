"Некрасовка" покажет лучшие обложки для книг на фестивале дизайна

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Третий Национальный фестиваль дизайна книги "Жар-книга" пройдет 24–25 сентября на площадке Библиотеки имени Некрасова. Об этом сообщается на сайте библиотеки.

Как сообщают организаторы, в рамках фестиваля состоится конкурс студенческих проектов по дизайну печатной продукции. Участники проекта, студенты-дизайнеры, должны были найти новые формы и выразительные средства, а также сформировать понимание того, что бумажная тиражная книга – полноценный участник современного культурного процесса. В шорт-лист конкурса вошло тринадцать проектов. Их имена будут озвучены 25 сентября.

В рамках фестиваля запланировано множество лекций и обсуждений. Например, 24 сентября пройдет лекция Ирины Чмыревой "Фотопроект и коллекция фотографий / фотокнига и альбом фотографий", а на следующий день – лекция Haico Beukers и Marga Scholma (студия Beukers-Scholma, Харлем, Голландия) "Design that Fits / Дизайн, который соответствует".