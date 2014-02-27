Биатлонистка Екатерина Юрьева объявила о завершении карьеры

Екатерина Юрьева. Фото: ИТАР-ТАСС

Российская биатлонистка Екатерина Юрьева, которую уличили в употреблении допинга, приняла решение завершить карьеру. Спортсменка сообщила об этом в своем блоге.

30-летняя биатлонистка заявила, что последние годы ее жизни получились трудными, однако она оставалась в спорте, чтобы выступить на домашней Олимпиаде, что было ее главной целью в спорте. "Но, к моему большому сожалению, не всем мечтам суждено сбываться. По этой причине я приняла решение о завершении спортивной карьеры в биатлоне", - рассказала Юрьева.

По информации ИТАР-ТАСС, 21 февраля Юрьева подала заявление о завершении карьеры в Международный союз биатлонистов (IBU), отметив, что не сможет присутствовать на вскрытии допинг-пробы B.

Напомним, что в конце января стало известно о положительной допинг-пробе А российской биатлонистки Екатерины Юрьевой. Для спортсменки это нарушение стало вторым, таким образом ей грозила пожизненная дисквалификация. Впервые Юрьеву уличили в использовании запрещенных препаратов в 2008 году.