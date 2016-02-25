Форма поиска по сайту

25 февраля 2016, 18:33

Спорт

Евгений Гараничев одержал победу в спринте на чемпионате Европы по биатлону

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский спортсмен Евгений Гараничев одержал победу в спринтерской гонке на чемпионате Европы по биатлону. Россиянин допустил досадный промах на стрельбе, но на трассе сумел показать уверенный ход и принес в копилку сборной уже третью золотую медаль чемпионата.

Вторым стал норвежец Хенрик Л'Абе Лунд, третий результат показал еще один россиянин Антон Бабиков.

Отметим, что еще трое российских спортсменов попали в 15 сильнейших, несмотря на удручающую стрельбу: Матвей Елисеев с двумя промахами – 8-й, Алексей Слепов с тремя промахами – 12-й, Петр Пащенко, допустивший четыре ошибки на рубеже, показал 15-й результат.

Чемпионат Европы по биатлону стартовал накануне в Тюмени. Россияне уже выиграли золото в супермиксте и смешанной эстафете.

