Фото: ТАСС/Pacific Press
Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) закрыл дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов закрыты из-за отсутствия доказательств. Об этом говорится в пресс-релизе организации.
Теперь Союз биатлонистов России (СБР) должен предоставить полный список документов по семи биатлонистов, по которым продолжается расследование.
IBU также сообщил, что попросит Международный олимпийский комитет (МОК) провести повторный анализ допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Это касается проб биатлонистов, которые продолжают карьеру.
Следующее заседание исполкома IBU состоится 9 февраля – в день старта чемпионата мира, который пройдет в австрийском Хохфильцене.
Кроме того, WADA представило очередную часть доклада о применении допинга российскими спортсменами. Как утверждают авторы доклада, в манипуляции с допинг-пробами были вовлечены более тысячи атлетов РФ.
Союз биатлонистов России (СБР) отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был пройти 9–12 марта 2017 года. Решение было принято на фоне многочисленных призывов бойкотировать российский этап.
При этом, СМИ сообщили, что WADA направило в IBU список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в применении допинга. После этого IBU начал расследование в отношении СБР и 29 российских спортсменов.
На прошлой неделе более 170 биатлонистов со всего мира потребовали от IBU более решительных мер в борьбе с допингом. Они потребовали временно отстранить спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга. Это касается не только России, но и всех стран.