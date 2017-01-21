Фото: ТАСС/Pacific Press

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) закрыл дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов закрыты из-за отсутствия доказательств. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Теперь Союз биатлонистов России (СБР) должен предоставить полный список документов по семи биатлонистов, по которым продолжается расследование.

IBU также сообщил, что попросит Международный олимпийский комитет (МОК) провести повторный анализ допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Это касается проб биатлонистов, которые продолжают карьеру.

Следующее заседание исполкома IBU состоится 9 февраля – в день старта чемпионата мира, который пройдет в австрийском Хохфильцене.