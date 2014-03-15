Россиянин Логинов стал вторым в биатлонном спринте на Кубке мира

Александр Логинов. Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянин Александр Логинов занял второе место на этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования проходили в финском местечке Контиолахти.

Логинов не допустил ни одной ошибки на стрельбище и отстал на 18,5 секунды от победителя - норвежца Йоханнеса Бе.

Третье время показал американец Лоуэлл Бэйли, отставший на 19,4 секунды.

Отметим, что другие россияне, участвовавшие в гонке, выступили неудачно. Дмитрий Малышко стал девятым, Евгений Гараничев - 32-м, Антон Шипулин - 33-м, а Евгений Устюгов - 38-м.

Тимофей Лапшин занял в итоговом протоколе 63-е место и не попал в число участников гонки преследования.