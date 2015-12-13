Форма поиска по сайту

13 декабря 2015, 18:00

Российские биатлонисты завоевали золото во втором этапе Кубка мира

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российские биатлонисты Алексей Волков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин выиграли золотую медаль в мужской эстафете на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Они финишировали первыми со временем 1 час 11 минут 40,8 секунды, использовав шесть дополнительных патронов.

Последний этап гонки бежал Антон Шипулин. Его главным соперником был норвежец Эмиль Свендсен, но на четвертом этапе эстафете россиянин вырвался вперед и первым достиг финиша.

Напомним, 12 декабря Шипулин выиграл бронзу в гонке преследования. Он продемонстрировал отличную скорость на лыжне, но ему помешали два промаха на стрельбище. Ранее в шведском Эстерсунде бронзовую медаль в индивидуальной гонке завоевал Алексей Волков.

